Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti stradali oggi nel bolognese

Non ce l’ha fatta il camionista di 47 anni che questo pomeriggio, alla guida di un tir, ha tamponato violentemente un mezzo di Hera in via Birbanteria a Fossamarza di Castenaso. Nell’impatto l’uomo è rimasto intrappolato nella cabina del mezzo: estratto dai vigili del fuoco e portato con l’eliambulanza al Maggiore, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. L’autista 56enne dell’altro mezzo ha riportato ferite non gravi.

Sempre nel pomeriggio, sul raccordo di Casalecchio tra il bivio con la A14 e Bologna Casalecchio verso la A1, nell’incidente che ha visto coinvolti un camion e una moto è morta una donna, passeggera della motocicletta. Grave il marito che era alla guida. La vittima, 62 anni, abitava a Pesaro.