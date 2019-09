Schianto tra mezzi pesanti a Casatenaso: grave un autista

Un camionista 47enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale tra due mezzi pesanti avvenuto intorno alle 14.00 in via Birbanteria a Fossamarza di Castenaso. L’uomo, incastrato nella cabina del suo camion, è stato liberato dai Vigili del fuoco ed affidato ai sanitari del 118: con l’elisoccorso è stato trasportato in gravi condizioni al Maggiore di Bologna. Ferito, in modo non grave, un altro uomo, un 57enne, pure lui trasportato al Maggiore con ambulanza. Sul posto, oltre a sanitari e Vigili del fuoco i carabinieri.