Bloccato sul treno a Sant’Ilario con 2 kg di hashish, arrestato

La Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, nel corso di servizi di prevenzione dei reati in genere, nel tardo pomeriggio di ieri ha anticipato l’arrivo in città di oltre due chili di hashish intercettando ed arrestando, a Sant’Ilario, un corriere.

Gli uomini della Squadra Mobile, in particolare, nel continuo monitoraggio dell’area stazione avevano percepito che alcuni traffici, in ragione degli stringenti controlli, quotidiani, operati in area stazione storica di Reggio si erano spostati in altre aree periferiche.

Ieri personale in borghese è salito sul treno proveniente da Milano con destinazione Reggio Emilia e qui, appena dopo Parma, notava un volto noto per pregressi monitoraggi della stazione storica di Reggio:E.A. Y. nato a Casablanca (Marocco), classe 1986 che aveva con sé, a tracolla, uno zainetto.

Il giovane, a Sant’Ilario, mentre si apprestava a scendere dal treno, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione che consentiva di rinvenire e sequestrare oltre due chili di hashish suddivisi in 20 panetti di un etto.

Accompagnato in Questura e sottoposto a rilievi fotodatiloscopici si scopriva che l’arrestato era già stato espulso, con accompagnamento alla frontiera, ed era rientrato, illegalmente, in Italia. L’uomo, quindi, è stato nuovamente arrestato anche per rientro illegale su territorio dello stato.