E’ la casinese Francesca Vadalà la nuova testimonial della Nazionale Parmigiano Reggiano

E’ Francesca Vadalà, 24 anni di Casina, la nuova testimonial della Nazionale del Parmigiano Reggiano. Nei giorni scorsi, la giovane impiegata in una ditta che si occupa di consulenza assicurativa, si è prodigata in un set “all’aperto”, sotto lo sguardo vigile e i clic del fotografo Castelnovese Silvano Sala che già lo scorso anno aveva immortalato l’altrettanto bellissima Sara Dedej.

I set per ambientare le foto sono tutti made in Appennino: l’azienda agricola di Marcello Chiesi, il Castello di Sarzano, l’Agriturismo Madonna della Corte.

Grazie a una sponsorizzazione di Progeo – che dedicherà ampio risalto all’iniziativa attraverso i suoi canali -, l’intero ricavato della vendita della nuova maglia 2019/2020 della Nazionale del Parmigiano Reggiano che sarà indossata per la foto di gruppo lunedì 30 da presidenti e casari – servirà a sostenere il progetto “La Forma del Cuore”, per le missioni in Africa. La Nazionale del Parmigiano Reggiano sarà, invece, impegnata a Bergamo dal 17 al 20 ottobre a “Progetto Forme”, dove si terrà il più grande concorso al mondo di formaggi: la 31° edizione del World Cheese Awards.

Dal 1 ottobre sarà possibile acquistare la maglia (costo 15 euro) presso la ditta Taroni di Fogliano (roberto@taronisrl.com – 0522 857615)