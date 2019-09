Trovata dalla Polizia di Stato centrale della droga a Bologna

Personale della Squadra Mobile della Questura di Bologna, nell’ambito dei continui e sempre più pressanti servizi di prevenzione e repressione dell’illecito mercato della droga, nella giornata di ieri ha fatto irruzione all’interno di una abitazione di Bologna ed ha arrestato tre cittadini albanesi trovati in possesso di 50 Kg di marijuana, 500 grammi di cocaina, 2 Kg di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 11.000 euro in contanti.

La droga era sicuramente destinata a rifornire il mercato cittadino dopo il periodo estivo.