Capanno degli attrezzi a fuoco a Medicina

In serata un incendio ha interessato un capanno degli attrezzi in via della Pace a Medicina. In un primo momento sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Medicina con un’autopompa serbatoio ma, visto il massivo carico d’incendio e la vicinanza del capanno a un condominio che rischiava di essere coinvolto, è stata inviata in supporto un’autobotte pompa, per garantire un adeguato supporto idrico.

Una volta estinto l’incendio, i vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto allo smassamento con l’ausilio della termocamera del materiale contenuto nel capanno, per evitare una sua possibile ripresa. Sono stati ispezionati gli appartamenti limitrofi per verificare la loro agibilità. L’intervento è durato circa un’ora.