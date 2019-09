L’uBroker Hockey Scandiano supera in rimonta un tostissimo Breganze

Un avvio più esaltante non lo si poteva facilmente immaginare. L’uBroker Hockey Scandiano, nell’esordio casalingo del campionato di A1, mette ko una delle formazioni più forti, il Breganze, al termine di un match bello, combattuto, equilibrato e fortemente emozionante.

Contro un avversario forse un po’ più avanti a livello di condizione atletica, i rossoblù hanno messo in campo una accettabile tenuta difensiva, una solida unità di squadra e soprattutto un grande cuore, specialmente nel finale.

In vantaggio 2-0 a metà primo tempo, l’uBroker ha attraversato un calo di ritmo subendo il pari e tornando in vantaggio poco prima dell’intervallo. Lo shock della rimonta veneta (3-4) è un colpo che sembrava aver messo fuori causa gli scandianesi, anche apparentemente stanchi. E invece…

A cinque dal termine Gelmà Paz trasforma con perfetta glacialità la punizione di prima che vale il pareggio, ridando piena corrente elettrica alla squadra che ancora da esecuzione piazzata (stavolta “semplice” punizione dal limite area) trova il gol del 5-4 con Festa (uno degli elementi apparsi più dentro al match). Il tripudio in pista e sugli spalti viene “congelato” a un minuto dalla conclusione, quando uno dei due arbitri decreta un rigore a favore del Breganze. Decisione quantomeno discutibile – Festa intercetta all’altezza della spalla una conclusione effettuando un leggero movimento del corpo (la bordata gli transitava a pochi centimetri dal volto). Dalle gradinate piovono sul direttore di gara invettive a non finire, veementi come le proteste di giocatori e allenatore. A trasformare i fischi in esultanza ci pensa il portiere rossoblù Verona, magistrale nel deviare il tentativo di trasformazione di Teixido (peraltro migliore in campo) e provvidenziale nella preservazione dei primi tre punti.

A livello di singoli, tutti hanno fatto la loro parte, sferzati dalle costanti sollecitazioni di mister Crudeli e sostenuti da un pubblico di oltre trecento persone.

Sabato prossimo, sul campo di una delle pretendenti allo scudetto, il Valdagno, l’uBroker potrà certamente capire ancora meglio quanto speciale è stata la vittoria del debutto.

Il tabellino

UBROKER SCANDIANO – LANARO BREGANZE 5-4 (primo tempo 3-2)

Reti 1° tempo: 3.20 Festa, 10.47 Tataranni, 20.17 Teixido, 22.51 Scuccato, 24.08 Franchi.

Reti 2° tempo: 0.47 Teixido, 6.33 Amato, 20.04 puniz. Gelmà Paz, 22.30 Festa.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Tataranni, Gelmà Paz, Barbieri, Festa, Coy Grau, Franchi, Busani, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

LANARO BREGANZE: Da Silva, Amato, Dalla Valle, Borgo, Retis, Mitjans, Teixido, Scuccato, Costenaro, Zanfi. Allenatore: Mir Garcia.

Arbitri: Carmazzi e Giangregorio.

Espulsioni per 2 minuti: Retis.

Le partite della prima giornata di andata, sabato 28 settembre: Scandiano-Breganze 5-4, Monza-Valdagno 3-5, Montebello-Forte dei Marmi 0-5, Sandrigo-Lodi 1-5. Domenica 29 settembre: Bassano-Viareggio, Correggio-Follonica. Mercoledì 2 ottobre: Trissino-Sarzana.

Classifica: Scandiano 3, Lodi 3, Forte dei Marmi 3, Valdagno 3, Sarzana 0, Follonica 0, Correggio 0, Bassano 0, Trissino 0, Viareggio 0, Breganze 0, Monza 0, Montebello 0, Sandrigo 0.

Le partite della seconda giornata di andata, sabato 5 ottobre: Follonica-Montebello, Lodi-Correggio, Valdagno-Scandiano, Breganze-Sandrigo, Sarzana-Monza, Forte dei Marmi-Bassano, Viareggio-Trissino.