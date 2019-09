Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 30 settembre

In prevalenza sereno con tendenza ad aumento della nuvolosità sulle zone di pianura nella sera. Temperature: stazionarie le minime con valori compresi tra 17/18 gradi del settore costiero e 14/15 gradi dei centri urbani del settore centro-occidentale; nelle aree rurali potranno essere di qualche grado inferiori.

Massime in lieve aumento, ancora sopra la norma del periodo, con valori attorno ai 27 gradi. Venti: in prevalenza sud-occidentali, deboli sul settore occidentale e deboli-moderati sul settore centro-orientale con temporanei rinforzi sull’Appennino romagnolo. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)