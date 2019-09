A Castenaso nuovi sistemi di videosorveglianza entro l’anno

L’Amministrazione comunale, attenta da sempre alle esigenze di una maggiore e più efficiente sistema di sicurezza e controllo di Castenaso, ha predisposto l’installazione di nuovi dispositivi di videosorveglianza all’interno del territorio comunale. Il progetto – in seguito alla firma di un patto per la sicurezza da parte del Sindaco e del Prefetto, come previsto dal “Decreto sicurezza” (decreto legge n. 14 del 2017) – è stato approvato con delibera di giunta del 25 maggio 2018.

È prevista l’installazione di dispositivi nei seguenti punti:

parco Daniele Grandi (telecamera di contesto);

parco della Rocca (telecamera di contesto);

stazione ferroviaria “Castenaso” (telecamera di contesto);

fermata ferroviaria “Castenaso Stellina” (telecamera di contesto);

accesso alla frazione Marano (telecamera di lettura targhe);

accesso alla frazione Fiesso (telecamera di lettura targhe);

accesso alla frazione Villanova (telecamera di lettura targhe).

In tale progetto è previsto, inoltre, il collegamento tra la sede del Comando di Polizia Locale e la stazione dei Carabinieri, in modo che questi ultimi possano accedere direttamente alle immagini di videosorveglianza.

I nuovi dispositivi andranno ad aggiungersi alle 30 telecamere di videosorveglianza di contesto e 6 telecamere di videosorveglianza di rilevamento targhe dei veicoli già attualmente installate nel territorio del Comune di Castenaso. L’obiettivo è di potenziare le azioni di prevenzione e contrasto in materia di sicurezza urbana svolte dalla Polizia Locale, la quale coordina anche i servizi svolti dagli assistenti civici delle due associazioni convenzionate: l’Associazione Assistenti Civici Castenaso e la locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

I volontari svolgono attività di segnalazione alle forze dell’ordine durante tutti i giorni della settimana e collaborano fornendo informazioni e ausilio durante le feste e le manifestazioni pubbliche. Inoltre, raccolgono le segnalazioni dei cittadini in tema di sicurezza attraverso le chat di vicinato “Visione Castenaso”.

«Grazie al cofinanziamento e a un investimento a carico dell’Amministrazione, porteremo a compimento il progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza approvato con apposita delibera della Giunta — commenta l’Assessore del Comune di Castenaso con delega alla Sicurezza Elisabetta Scalambra —. Ciò testimonia l’impegno che stiamo portando avanti sin dall’inizio di questa amministrazione, in continuità con la precedente, e rafforza le azioni di prevenzione e contrasto in materia di sicurezza urbana nell’interesse dei cittadini e del nostro territorio.