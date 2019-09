Ad Albinea ‘Puliamo il Mondo’ fa il pieno di partecipanti

Record di partecipanti all’edizione 2019 di “Puliamo il Mondo” ad Albinea. In 180, muniti di pinze, sacchi e pettorine gialle, si sono dati appuntamento nel pomeriggio nei due luoghi di ritrovo del capoluogo e della frazione di Borzano. L’iniziativa, promossa da Legambiente, ha richiamato famiglie, anziani e tantissimi bambini che, complice il bel sole, hanno battuto palmo a palmo strade, piazze e parchi a caccia di immondizia.

Al pomeriggio ecologico” hanno preso parte anche volontari di Legambiente Reggio Emilia, della Protezione Civile di Albinea e degli “Amici del Cea”.

Bottigliette in plastica e vetro, cartacce, pacchetti di sigarette e lattine sono stati i rifiuti più presenti a lato delle strade, ma sono stati raccolti anche due palloni da calcio ritrovati nel torrente Lavezza, diversi ferri di cavallo e addirittura un asse da stiro.

Il gruppo di “pulitori” di Albinea ha potuto contare sulla bellezza di 130 individui: 70 adulti e 60 bambini; quello di Borzano su 40 adulti e 10 bambini. Al termine dell’iniziativa i partecipanti si sono ritrovati tutti insieme per condividere una merenda tra chiacchiere e risate.

“È stata davvero una bellissima giornata: la splendida conclusione di una settimana dove in tutto il mondo si è presa coscienza di un problema troppo urgente. – ha commentato l’assessore all’Ambiente Daniele Menozzi, che ha preso parte a “Puliamo il Mondo” insieme al sindaco Nico Giberti, agli assessori Mauro Nasi e Roberta Ibattici, e a diversi consiglieri comunali – E’ necessario compiere scelte politiche drastiche per invertire la tendenza e ridare speranza alla Terra. Nel nostro piccolo noi abbiamo iniziato a fare qualcosa e sono fiero che la comunità in cui vivo abbia risposto così numerosa al nostro appello per ripulire il nostro paese. Vedere così tanti bambini impegnati nella raccolta di rifiuti e cartacce – continua Menozzi – è stato un segnale meraviglioso. Ringrazio le maestre e le famiglie di Albinea, che sono sempre sensibili a queste tematiche. Eravamo davvero tanti. Il rispetto dell’ambiente sarà sempre perno delle scelte del nostro Comune”.