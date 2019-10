Un uomo di 88 anni, P.V. è stato travolto e ucciso intorno alle 16 da un camion lungo la Fondovalle Savena a Pianoro. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, sul posto con ambulanza ed elisoccorso, per l'anziano non c'è stato nulla da fare. L'uomo, residente in zona, stava tornando a casa dopo avere lavorato in un vicino orto.