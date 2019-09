Bologna: i controlli della Polizia Stradale nel fine settimana

Ancora un fine settimana particolarmente movimentato e di grande impegno quello appena trascorso per la Polizia Stradale della provincia di Bologna, che ha visto gli agenti impegnati su più fronti. Tra venerdì e domenica sono state 118 le pattuglie della Stradale che hanno vigilato sulla sicurezza delle arterie stradali ed autostradali di tutta la provincia.

Nella notte tra venerdì e sabato si sono svolti i consueti servizi specifici di contrasto alla guida in stato di ebbrezza, durante i quali sono stati controllati circa 30 conducenti, di cui 5, quattro uomini ed una donna, con un tasso alcoolemico superiore a quello consentito dalla legge, ai quali è stata ritirata la patente di guida.

Ma gli automobilisti sottoposti all’accertamento preventivo per l’alcool sono stati molti di più durante l’intero week-end; infatti sono state ritirate altre 6 patenti, cinque nella sola giornata di sabato, per un totale di 11 automobilisti lasciati a piedi perché avevano alzato un po’ troppo il gomito.

Nel pomeriggio di sabato, poi, gli agenti del la Sottosezione Polizia Stradale di Bologna sud sono intervenuti su un furto realizzato presso il locale commerciale Comet di Casalecchio di Reno, riuscendo a bloccare 3 cittadini georgiani che lo avevano appena commesso e stavano scappando con la refurtiva, questa è stata interamente recuperata e i responsabili denunciati.

Nello stesso pomeriggio, un’altra pattuglia della Sezione di Bologna si è adoperata per la ricerca di una persona anziana malata di alzheimer, che si era allontanata nella zona di Borgo panigale, destando la preoccupazione dei suoi familiari, poi fortunatamente ritrovata dalla stessa pattuglia mentre passeggiava in via Battindarno.

La presenza degli agenti della Polizia Stradale, poi, si è catalizzata nell’ordinaria opera tesa al conseguimento del rispetto delle condotte prescritte dal Codice della Strada.

Le infrazioni più comuni in questo fine settimana sono rappresentate dagli eccessi di velocità alla guida, per questo motivo sono state accertate 29 violazioni, nonché dall’uso improprio del cellulare, con 21 violazioni accertate; con grande soddisfazione, si registra una diminuzione delle violazioni prevista dall’art. 172 del Codice della Strada, ovvero il mancato uso delle cinture di sicurezza: sono soltanto 7 gli automobilisti trovati privi di cintura di sicurezza.

Nel complesso, dalla giornata di venerdì fino a quella di domenica sono state 181 le infrazioni riscontrate dalla Polizia Stradale di Bologna, che ha ritirato 12 patenti e decurtato un totale di ben 328 punti.