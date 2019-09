Una solidarietà concreta: il successo dell’evento “LB people per ANFFAS”

A qualche settimana dall’evento, è con grande soddisfazione che gli organizzato annunciano il successo della serata di beneficienza targata “LB people per ANFFAS”, svoltasi sabato 7 settembre 2019 in viale XX Settembre a Sassuolo.

L’evento è stato promosso dalla famiglia LB accanto all’altrettanto numerosa ed attiva famiglia di Anffas Onlus Sassuolo: dipendenti, volontari, amici e famigliari hanno dato vita ad una serata solidale, culminata con il concerto della LB FREESTILE Rock Band. Obiettivo dell’evento, che oltre al concerto prevedeva una cena “placée” lungo Viale XX Settembre, è stato la raccolta di fondi per costruire una cucina su misura nella nuova sede di Anffas a Sassuolo.

LB e Anffas ringraziano tutti coloro che hanno attivamente partecipato alla serata, la LB FREESTILE Rock band per la magnifica esibizione, il Comune di Sassuolo e SGP per l’ospitalità e la Pro loco di Sassuolo per il supporto organizzativo, auspicando che questo sia solo il primo di quelli che saranno appuntamenti ricorrenti nell’ambito della solidarietà sul territorio.