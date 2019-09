Weekend dedicato alla tutela dell’ambiente quello del 27, 28 e 29 settembre

Legambiente Sassuolo è stata una delle associazioni protagoniste del fine settimana appena trascorso, tutto dedicato alla tutela dell’ambiente. Venerdì c’è stata la Marcia per il Clima organizzata dai ragazzi di Fridays For Future Sassuolo, alla quale Legambiente ha attivamente partecipato, sabato mattina l’incontro con le scuole medie sassolesi per il progetto Giovani cittadini solidali del Centro Servizi del Volontariato e la presentazione “There is No Planet B”. Infine domenica il week end si è concluso in bellezza con una partecipatissima “Puliamo il Mondo 2019” al Parco dell’Albero d’Oro.

“Un po’ stanchi ma super soddisfatti – dichiarano i volontari di Legambiente – una tre giorni che oggi si è conclusa con tantissimi volontari all’iniziativa di Puliamo il mondo organizzata tra gli eventi del mese della Solidarietà del Comune di Sassuolo”.

Legambiente ha ringraziato i tanti bambini, le numerose famiglie, le insegnanti, i ragazzi di Fridays for Future Sassuolo che hanno dato una mano, i volontari del Comitato Orti e Bonsai del Parco Albero d’Oro, gli Alpini di Sassuolo e tutti i volontari presenti oltre al Comune di Sassuolo ed i servizi che hanno aiutato nell’organizzazione.

“Più di 200 mani che si sono unite alle nostre, a cui va il nostro Grazie”.

I rifiuti raccolti sono stati tanti, soprattutto sigarette e plastica, tutti rigorosamente differenziati. Una pinna vince il premio ‘rifiuto più strano’ raccolto.

Oltre a questo, i volontari intervenuti hanno anche spazzato, pulito i vialetti, tagliato le siepi, tinteggiato i giochi del parco e partecipato insieme ai tanti bambini intervenuti al gioco “Quanto durano i rifiuti?”.

“Insomma, abbiamo cercato di rendere l’ambiente che ci circonda un po’ più bello e pulito per tutti – conclude Legambiente – ma soprattutto siamo stati insieme ed abbiamo fatto il pieno di sorrisi”.