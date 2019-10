Capezzera (FI): “ottimo bilancio basato su concretezza e attenzione alle richieste dei cittadini”

“Il bilancio di assestamento che si è approvato nell’ultimo consiglio comunale prosegue sulla falsariga di quello approvato a luglio, da una parte continua l’analisi ed il controllo su quanto ereditato dalla giunta precedente, dall’altra si iniziano, seppur avendo limiti di manovra, a fare stanziare fondi su bisogni concreti per i cittadini. Da sottolineare quindi sono: nella missione 9, programma 2 , titolo 2 una maggiore spesa di 39.950 euro per potenziare le manutenzioni del verde pubblico, la somma è stata ricavata da una minore spesa prevista per una consulenza inerente la sede unica degli uffici comunali. Questo è un limpido esempio di cosa deve fare un’amministrazione seria. Risolvere i problemi della quotidianità in primis ed in seguito valutare investimenti ,che possono essere molto onerosi per cittadini.

Nella missione 10 programma 5, titolo 2 sono previsti maggiori investimenti per 100.000 euro per la manutenzione stradale. è importante evidenziare questo punto , perché uno studio fatto a giugno , da open polis , sulla Spesa pro capite per viabilità e infrastrutture stradali dei comuni in Emilia- Romagna , ha visto il comune di Sassuolo essere relegato al 317esimo posto su 324 , con una spesa pro-capite di 10,15 euro a testa nel 2017 ,una cifra alquanto esigua. Vista la capillarità di imprese soprattutto ceramiche ,sappiamo quanto sia importante avere una buona qualità della connessione su strada , questo aspetto è stato messo da parte dall’ultima amministrazione tranne a 2 mesi dal voto con asfaltature nervose fatte a macchia di leopardo.

Un dettaglio da notare, in questa classifica, è il fatto che sopra di noi al 316esimo posto, ci sia il comune di Fiorano Modenese, il quale è stato amministrato guarda caso dal nostro ex sindaco.

Come diceva Giulio Andreotti: “a pensare male si fa peccato, ma volte ci si azzecca”, allora è giusto supporre che l’aspetto della manutenzione stradale non sia stato mai tanto a cuore dell’ex sindaco.

Invece la maggioranza vuole mettere davanti l’interesse dei cittadini garantendo una migliore vivibilità del proprio territorio.

Passando al capitolo delle entrate è importante segnalare a tutti i cittadini lo stanziamento di 150.000 euro per i lavori di manutenzione del ponte della Veggia, il quale avrà un costo di 300.000 euro diviso col comune di Casalgrande , i soldi verranno anticipati dal comune in attesa dei fondi statali previsti. Sappiamo che i controlli sullo stato di salute dell’ infrastruttura vengono fatti periodicamente e che quindi il monitoraggio è costante. Non c’è nessun pericolo crollo, questo è da escludere categoricamente, ma la prevenzione non è mai troppa e bene ha fatto il sindaco a chiudere i passaggi pedonali ed a ridurre la velocità, visto il grande traffico che interessa la struttura.

Quindi riguardo alla variazione del bilancio di previsione 2019-2021 , il gruppo consiliare di Forza Italia ha naturalmente espresso voto favorevole”.

(Davide Capezzera, Capogruppo FI Sassuolo)