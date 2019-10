Conclusa la vicenda per i lavoratori di HDP di Interporto Bologna

Si è conclusa il 30 settembre, nel pomeriggio, presso la sede della Città metropolitana, con un accordo sottoscritto dalle categorie sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, la vicenda del licenziamento avviato da HDP srl di 95 lavoratori su 152 della logistica e dei trasporti operativi presso la sede Fercam Spa in Interporto Bologna.

Il Tavolo metropolitano di salvaguardia del patrimonio produttivo era stato attivato lo scorso 5 settembre da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Il primo incontro al Tavolo si è svolto il 18 settembre alla presenza delle Regione Emilia-Romagna, della Città metropolitana e del Comune di Bentivoglio, e con la partecipazione delle Categorie confederali, delle Rappresentanze di Sicobas, dell’azienda e di Fercam SpA.

Questo primo confronto ampio e approfondito al Tavolo di salvaguardia, ha portato le Parti ad esplorare nel merito alcuni possibili strumenti per ridurre il significativo impatto della procedura, tutelare i lavoratori e salvaguardare l’attività produttiva. Nella stessa sede era emersa l’opportunità di avviare il confronto in fase sindacale nell’ambito delle attività del Tavolo di salvaguardia.

Al termine dell’incontro azienda e sindacati concordavano di vedersi il 24 settembre in sede aziendale per valutare i termini di un possibile accordo sindacale sulla base di quanto discusso al Tavolo di salvaguardia, che veniva riconvocato con accordo dei presenti per il 25 settembre.

Nell’incontro del 25 settembre Parti sociali e aziendali hanno continuato il confronto di merito su un possibile accordo, anche sulla scorta di quanto emerso negli incontri del giorno prima in sede aziendale. Al termine dal Tavolo le rappresentanze sindacali davano disponibilità a proseguire ulteriormente la discussione con HDP srl. Categorie confederali e azienda ritenevano di accogliere la proposta di continuare la discussione in una delle sale messe a disposizione dalla Città metropolitana, incontro che veniva successivamente sospeso su richiesta dell’azienda stessa intenzionata ad effettuare ulteriori approfondimenti.

Nell’incontro del Tavolo convocato per la giornata del 30 settembre ed al quale le rappresentanze dei Sicobas comunicavano di non partecipare, HDP srl, Categorie confederali e Fercam spa hanno proseguito ad esaminare il possibile testo di accordo. Giunti ad una sintesi delle posizioni, HDP srl e Categorie sindacali hanno poi firmato l’accordo nell’ambito di quanto previsto dalla normativa.

L’accordo prevede il ricorso ad un contratto di solidarietà di 6 mesi a far data dal prossimo 7 ottobre 2019, con riduzione programmata dell’orario di lavoro e rotazione dei lavoratori in base a caratteristiche di fungibilità; un piano di gestione degli esuberi sulla base della volontarietà e con adesione volontaria e sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale, gestito tramite una procedura di mobilità per un massimo di 30 lavoratori e che andrà a scadenza il 15 novembre 2019; la priorità, rispetto a lavoratori esterni, data da HDP srl ad assumere quei lavoratori precedentemente operanti nell’impianto che manifesteranno in forma scritta la propria disponibilità, ed a fronte di superamento dello stato di crisi e di risultati economici positivi delle attività in appalto.

Il Tavolo si riconvocherà indicativamente entro la fine di ottobre per monitorare gli esiti dell’accordo.