Domani notte sull’A1 chiuso l’allacciamento con la A22 Modena-Brennero

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori sulla rete di competenza Autostrada del Brennero, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 ottobre, per chi proviene da Milano, sarà chiuso l’allacciamento con la A22 Modena-Brennero, in direzione di quest’ultima.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 e uscire alla stazione autostradale di Modena nord, per poi rientrare dalla stessa verso Milano, fino all’immissione con la A22 del Brennero.