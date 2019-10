Il consiglio comunale dà l’ok al piano delle alienazioni 2019/21: anticipata la vendita di via Respighi 46

Via libera dal consiglio comunale al piano delle alienazioni per il prossimo triennio, che prevede tra l’altro la vendita, in tempi relativamente brevi, dello stabile di via Respighi 46 che dovrebbe fruttare alle casse comunali circa 350mila euro. Sullo stabile, svuotato nel 2018 a causa di condizioni di abitabilità al di sotto degli standard minimi, «c’è stata – fa sapere l’Amministrazione attraverso l’assessore al bilancio Corrado Ruini – una manifestazione di interesse che dovrebbe permetterci di alienarlo».