La polizia locale della Città metropolitana ritrova 2 casseforti nel Parco dei Gessi

La polizia locale della Città metropolitana questa mattina, durante la sua attività di vigilanza del territorio, ha rinvenuto 2 casseforti nel Parco dei Gessi in via Gaibola in Comune di San Lazzaro.

Verso le 7 due agenti hanno notato quelli che sembravano mobili da ufficio abbandonati. Avvicinatisi si sono accorti che si trattava invece di casseforti dalle quali spuntavano assegni, libretti e denaro e un passamontagna.

Avvertiti i carabinieri si è appurato subito che si trattava del bottino di un furto in banca.