Ruba alimentari e aggredisce l’addetto di un discount: 35enne arrestato a Modena

Nel primo pomeriggio di ieri, un cittadino di 35 anni originario del Gambia, è stato tratto in arresto dalla Squadra Volante per il reato di rapina impropria. Lo straniero si è allontanato in direzione del parco Ferrari con la refurtiva, dopo aver aggredito l’addetto all’accoglienza di un discount in via Emilia Ovest, che cercava di fermarlo.

Il responsabile del supermercato ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine, tramite linea di emergenza 112 NUE, e costantemente in contatto con la Centrale Operativa ha fornito una dettagliata descrizione del ladro e precise indicazioni sui suoi spostamenti così che gli agenti sono riusciti ad intercettarlo all’interno del parco e a bloccarlo. Dentro una busta, di cui il 35enne aveva cercato di disfarsi lanciandola nel prato, sono stati rivenuti prodotti alimentari sottratti poco prima dal negozio.

Presso l’esercizio è stata fatta intervenire una ambulanza, che ha poi accompagnato al pronto soccorso la vittima dell’aggressione, la quale era stata colpita con un barattolo di sugo e presentava una ferita alla mano.

Il gambiano, irregolare sul territorio italiano, risulta gravato da numerosi precedenti di Polizia per rapina impropria, furto aggravato, danneggiamento, minaccia aggravata, porto di armi ed oggetti atti ad offendere.