Tornano a Castelvetro le serate di “Grasparossa Noir”

Dopo la pausa estiva, tornano venerdì 4 ottobre, dalle ore 19,30, le serate di “Grasparossa Noir”, la rassegna curata dalla blogger Laura Piva in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Castelvetro, che unisce le eccellenze enogastronomiche e letterarie del territorio. Protagoniste, oltre agli undici scrittori noir che presenteranno i loro ultimi libri, anche cantine, acetaie e aziende agrituristiche castelvetresi, che proporranno i loro prodotti al pubblico.

A riaprire le danze, venerdì prossimo alla Cantina Galvana Superiore (via Collecchio 1), saranno due penne di grande fascino: il giallista livornese Diego Collaveri, autore del pluripremiato “Il commissario Botteghi e il mago” e lo scrittore modenese Gabriele Sorrentino, che parlerà del suo ultimo romanzo storico “Mutina: Geminiano e il crepuscolo degli dei”.

A seguire, tutti i venerdì di ottobre vedranno una serata di Grasparossa Noir (sempre alle ore 19,30), in un fitto calendario di appuntamenti in cui sarà possibile dialogare con grandi nomi del “crime” italiano come Barbara Baraldi, Romano De Marco, Maria Silvia Avanzato, Stefano Bonazzi, Gianluca Morozzi, Alessandro Berselli, Lucia Tilde Ingrosso, Roberto Carboni e Fabio Mundadori.

La serata conclusiva si terrà venerdì 8 novembre al castello di Levizzano Rangone e sarà presentata dalla giornalista Isa Grassano.

«Obiettivo del progetto – dice Giorgia Mezzacqui, vicesindaco e assessore al turismo di Castelvetro – è quello di uscire nel territorio, penetrarlo e scoprire un connubio fra autenticità e letteratura, fra tipicità e parola. Affascinare il pubblico e far dialogare mondi apparentemente diversi ma uniti da un filo invisibile e comune, ossia la curiosità. E così le cantine divengono spazi di sedute e momenti di ascolto, luoghi di lavoro e luoghi di incontro».

Tutte le presentazioni sono a ingresso libero. In alcune date, sarà possibile prenotare la cena con gli autori (a pagamento e su prenotazione). Per info e dettagli visitare la pagina Facebook del Comune di Castelvetro o il sito www.angolodellastrega.it.