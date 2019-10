A Formigine nella prima settimana di ottobre rilevamenti per circa 100 famiglie all’interno del censimento ISTAT

Da ottobre 2019 parte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Per il secondo anno l’Istat rileva, con un cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche, non coinvolgendo più tutte le famiglie, ma solo un “campione” di esse. L’Istat, per il Comune di Formigine, ha previsto 2 tipi di campionamento: campione areale e campione da lista.

Campione Areale: il questionario verrà compilato direttamente dal rilevatore incaricato dal Comune, che durante la prima settimana di ottobre ha iniziato una ricognizione del territorio affiggendo locandine sui portoni o inserendo degli avvisi nelle cassette postali e successivamente ripasserà per effettuare l’intervista alle famiglie “campione”. Per questa rilevazione saranno coinvolte circa 100 famiglie formiginesi. I cittadini coinvolti invece nel “campione da lista” riceveranno dall’Istat una lettera con tutte le informazioni per la compilazione del questionario che potrà essere effettuata on-line in autonomia o recandosi al Centro Comunale di Rilevazione istituito presso lo Sportello del Cittadino.

Per concordare un appuntamento, anche telefonico, per la compilazione, si consiglia di contattare il Centro Comunale di Rilevazione al numero 059/416333 o all’indirizzo mail urp@comune.formigine.mo.it. In questo secondo campione sono ricomprese circa 500 famiglie formiginesi. Ulteriori informazioni sul censimento sono disponibili al sito istat.it