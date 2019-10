Albinea e Berlino si scambiano lezioni di teatro

In occasione del 30ennale della caduta del Muro di Berlino, Albinea ospiterà un gruppo di ragazzi provenienti da Treptow-Kopenick. Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, i 12 giovani studenti della scuola di teatro tedesca di età compresa tra 16 e 21 anni, incontreranno altrettanti albinetani, per scambiarsi conoscenza e condividere la passione per il palco.

I ragazzi di Albinea provengono da diverse associazioni del territorio: Cep, Avamposto Fuorilegge e gruppo Scout “Il giullare”. Il loro percorso teatrale è stato coordinato dall’associazione culturale “Giudimano”.

La Tre Giorni è stata organizzata dal comitato Pace e Gemellaggio in collaborazione col Comune e biblioteca.

In questi 22 anni di gemellaggio Albinea e Treptow-Kopenick hanno organizzato scambi sportivi e culturali tra i giovani albinetani e i pari età tedeschi.

La delegazione teutonica arriverà venerdì 4 ottobre e sarà accolta dall’amministrazione comunale.

Seguirà una visita guidata alle bellezze del territorio insieme ai volontari di pro-loco Albinea.

Il giorno successivo i giovani berlinesi incontreranno alcune classi dell’istituto Comprensivo di Albinea, in un’iniziativa dal titolo “Giovani d’Europa in Dialogo”, che sarà coordinato da Matthias Durchfeld di Istoreco.

Domenica 6 ottobre sarà il momento clou della visita: alle 9.45, in Sala Maramotti (Via Don Sturzo 9), verrà messa in scena una performance teatrale dal titolo “Young Theatre. I ragazzi della nuova Europa: buona la prima”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale “P. Neruda” allo 0522 590262, oppure scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it.