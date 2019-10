In A14 temporaneamente chiuso il tratto tra Valle Rubicone e Cesena

Sulla A14 Bologna-Taranto alle ore 5.30 circa, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 102. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti causando il lieve ferimento di due persone. Uno dei mezzi si è ribaltato disperdendo il carico di frutta lungo la carreggiata.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale di Autostrade per l’Italia della Direzione di Tronco di Bologna.

Attualmente, (alle 7:00) all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda ed 1 km di coda all’uscita obbligatoria di Valle Rubicone in direzione Bologna.

Sono stati diramati percorsi alternativi: per gli utenti che da Ancona sono diretti verso Bologna, uscita obbligatoria a Valle Rubicone, proseguire lungo la via Emilia in direzione Cesena con rientro in autostrada a Cesena.