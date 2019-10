Piazza Rossini diventa pedonale, via libera in giunta alla delibera che interviene anche sulla sosta

La giunta di Bologna ha dato il via libera alla pedonalizzazione di piazza Rossini. La delibera, proposta dall’assessore alla Mobilità Irene Priolo, delimita come “area pedonale urbana” la parte di piazza dove è in atto la sperimentazione nell’ambito della manifestazione “Le cinque piazze” all’interno del progetto europeo “Rock”.

In questi giorni l’attuale copertura provvisoria con prato verde verrà smontata ma la piazza resterà pedonale in vista dell’avvio di un nuovo allestimento che è in corso di valutazione.

La delibera approvata interviene anche sulla sosta: gli stalli riservati ai residenti, delimitati da strisce bianche, e quelli dedicati al carico/scarico verranno ricavati nelle vie Marsala, Benedetto XIV e San Vitale. Gli stalli riservati alle moto saranno ricollocati in via Petroni, consentendo la sosta notturna delle auto ai residenti, come avviene già in altre zone della città. Nella delibera si affronta anche il tema della sosta delle moto lungo via Zamboni. Per la tutela della bellezza dei portici, in vista anche della candidatura a patrimonio Unesco dell’umanità, in una successiva ordinanza la sosta per questi mezzi verrà prevista in via Petroni e Largo Respighi.