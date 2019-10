Dal 7 ottobre lavori di ripavimentazione in Piazza delle Medaglie D’oro a Bologna

Da lunedì 7 ottobre inizieranno i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di piazza delle Medaglie D’oro. I lavori verranno realizzati a piccoli tratti progressivi per ridurre al minimo le limitazioni alla circolazione dei veicoli autorizzati e si concluderanno il 22 novembre. Come per ogni cantiere, la durata è una stima che potrebbe subire variazioni legate al maltempo. L’intervento complessivo prevede il rifacimento della pavimentazione con materiale bituminoso e in alcune parti di quella in materiale lapideo.

Sia i taxi che i bus di linea potranno accedere alla piazza per le operazioni di carico e scarico dei passeggeri ad eccezione delle linee bus 25 e 62, le cui fermate verranno spostate su viale Pietramellara per tutta la durata dei lavori. Dal 28 ottobre al 17 novembre sarà vietata la sosta negli spazi riservati al car sharing in, mentre resterà fruibile l’area riservata al bike sharing.

La fase più impegnativa del cantiere è in programma nelle ultime quattro notti e cioè dal 18 al 22 novembre dalle 21 alle 5: in queste notti sarà sempre garantito il transito ai taxi. I bus potranno transitare nella piazza solo nella notte tra il 18 e il 19 novembre, mentre nelle notti, dal 19 al 22 novembre, fermeranno su viale Pietramellara.