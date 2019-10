Sabato la consegna delle borse di studio dell’Associazione Don Dorino Conte

Ormai da ventuno anni l’Associazione Don Dorino Conte, grazie al contributo di Confindustria Ceramica e dei propri soci, consegna borse di studio agli studenti del corso lpsia Don Magnani dell’Istituto Alessandro Volta di Sassuolo. Si tratta di un piccolo sostegno e incentivazione per quei giovani che attraverso lo studio vogliono costruire un percorso di vita, di crescita personale e professionale.

”Il merito può essere un’arma vincente per ottenere il successo nel mondo del lavoro”, afferma Ivanno Frascari, presidente dell’Associazione Don Dorino Conte, nata per ricordare la figura di questo sacerdote che all’inizio degli anni ’50, nel quartiere “Borgo Venezia” di Sassuolo, diede vita all’Acal, la prima scuola professionale sul territorio sassolese. Una intuizione che permise a tanti ragazzi di imparare un mestiere e di essere i protagonisti della nascita della “piastrelle valley” conosciuta in tutto il mondo.

La cerimonia di consegna delle sette borse di studio è in programma sabato 5 ottobre, alle ore 11, nell’Aula magna “Don Dorino Conte”, dell’Istituto Alessandro Volta in Piazza Falcone-Borsellino.

Presenzieranno i rappresentanti dell’Associazione Don Dorino Conte, di Confindustria Ceramica, dell’Istituto Alessandro Volta, dei Comuni facenti parte Del distretto ceramico di Sassuolo-Scandiano e della società civile.