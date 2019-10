Aggredisce un connazionale ferendolo con un coltello. Gambiano denunciato per lesioni aggravate a Reggio

Poco dopo la mezzanotte tra il 2 e 3 ottobre, personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia, è stato fermato in via Adua da un cittadino straniero visivamente barcollante che presentava alcune ferite da taglio superficiali. Il giovane dichiarava di essere un gambiano 24enne, domiciliato nella zona delle ex reggiane. Il soggetto riferiva di essere stato aggredito da un suo connazionale che lo accusava di avergli rubato il telefono cellulare, di cui però non sapeva riferire né le generalità né una descrizione, solo il soprannome “negro”.

Il gambiano riferiva che l’aggressore, dopo avergli dato qualche pugno, lo aveva accoltellato di striscio alle braccia e alle cosce. Il soggetto, ferito in modo non grave, veniva affidato al 118 che lo trasportava nel locale nosocomio. Gli operatori di polizia sono comunque riusciti a risalire all’aggressore, N.E., gambiano 29enne, denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate.