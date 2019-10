Bologna: rotonda di via Zanardi: da martedì 8 ottobre lavori per migliorare la viabilità

Bologna: rotonda di via Zanardi: da martedì 8 ottobre lavori per migliorare...

Da martedì 8 ottobre riprenderanno i lavori attorno alla nuova rotonda di via Zanardi con l’obiettivo di apportare un miglioramento del deflusso del traffico, allargare la sede stradale e migliorare così la viabilità. In particolare, si tratterà di risagomare il ramo di ingresso alla rotonda da via Zanardi sud (lato centro) riducendo le isole spartitraffico per consentire ai veicoli provenienti da porta Lame di disporsi su due corsie di marcia.

Verrà effettuata una risagomatura anche del ramo di uscita dalla rotonda in direzione del sottopasso di via Zanardi. I lavori saranno eseguiti a carico degli stessi attuatori che hanno realizzato la rotonda come opera di urbanizzazione; dureranno circa tre settimane e la viabilità non subirà modifiche limitazioni sostanziali.