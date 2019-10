BricksFest: i mattoncini invadono la bassa

Sabato e domenica, presso il Palazzurro di San Possidonio, si svolgerà la 3° edizione del “BRICKS FEST”, evento dedicato ai famosi mattoncini Lego®, organizzato dal Comune di San Possidonio, in collaborazione con le associazioni “Un Piccolo Passo”, “Polisportiva Possidiese” e “MO.C.BRICKS”. Adulti e bambini potranno mettere alla prova la propria fantasia, sfidarsi in gare di speed building, divertirsi nelle aree gioco e partecipare al concorso dedicato ai piccoli costruttori dai 4 ai 13 anni, il tutto accompagnato da gustose specialità locali con stand di street food.

Fra le novità di questa edizione svetterà in particolare una costruzione dedicata alla Ghirlandina, in occasione dell’anniversario dei 700 anni dal completamento della cuspide ottagonale, l’associazione Mo.c.bricks Aps ha realizzato un’opera di 180 cm di altezza, costruita in otto mesi con oltre 8000 pezzi.

Per iscriversi alle iniziative o per avere informazioni sui prossimi eventi potete visitare le pagine Facebook di “Un Piccolo Passo” e quella della “Biblioteca Comunale San Possidonio”.