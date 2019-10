Casalgrande, rinviata chiusura Sp 51 per lavori

La Provincia di Reggio Emilia informa che solo oggi la ditta Immobiltec Spa ha comunicato che i previsti lavori di manutenzione alla pavimentazione stradale della rotatoria sulla Sp 51 in corrispondenza dell’intersezione con via dell’Artigianato, nei pressi del Villaggio La Macina in comune di Casalgrande, sono stati rinviati. Pertanto domani e domenica la Sp 51 Rubiera-Sant’Antonino di Casalgrande sarà percorribile anche nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Lorenzo a Salvaterra e la rotatoria di via Canale a Villalunga.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.