Chiusure notturne sulla A1, la A13 e la A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori sulla rete di competenza Autostrada del Brennero, dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 ottobre, per chi proviene da Milano, sarà chiuso l’allacciamento con la A22 Modena-Brennero, in direzione di quest’ultima.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 e uscire alla stazione autostradale di Modena nord, per poi rientrare dalla stessa verso Milano, fino all’immissione con la A22 del Brennero.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

sarà chiusa l’uscita della stazione di Bologna Interporto, da entrambe le provenienze, Bologna e Padova, per una notte, dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 ottobre;

sarà chiusa l’entrata della stazione di Bologna Interporto, in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova, per una notte, dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 ottobre.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna Arcoveggio o di Altedo.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione e di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle quattro notti consecutive di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Imola, verso Bologna e in direzione di Ancona/Pescara, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Castel San Pietro o di Faenza.