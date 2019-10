Hokey: sabato l’uBroker Scandiano fa visita ad una big, il Valdagno

Il gusto della vittoria contro una big è troppo dolce e inebriante perché l’uBroker possa pensare di rinunciarvi sùbito. Anche se il pronostico rende le cose un po’ più complicate. Dopo il successo di sabato scorso – al PalaRegnani – contro il Breganze, l’uBroker Scandiano fa visita nientemeno che a una delle pretendenti allo scudetto, il Valdagno.

Sabato 5 ottobre, ore 20.45 (diretta streaming su hockeypista.fisrtv.it), i rossoblù di Roberto Crudeli scendono sulla pista di una delle tre formazioni più attrezzate della Serie A1 con la seria intenzione di giocarsela alla pari, in virtù anche della dimostrazione di forza fornita nel match di una settimana prima: “Abbiamo ancora molto da lavorare” afferma il capitano dell’uBroker, Alessandro Franchi: “Siamo una squadra quasi completamente nuova, ma siamo partiti facendo bene. Cresciamo di allenamento in allenamento, e adesso ci aspetta un’altra partita difficile: il Valdagno ha grosse qualità sia a livello di squadra che di singoli, ma andiamo là consapevoli delle nostre possibilità per giocarcela fino alla fine”.

“Siamo già un buon gruppo – prosegue Franchi – anche se sul piano della condizione fisica e dei movimenti di squadra abbiamo degli importanti margini di miglioramento. E siamo sicuramente sulla strada giusta. La compattezza e il carattere li abbiamo già dimostrati”.

Tre le novità, nell’organico che andrà a referto, rispetto al match precedente: stante l’indisponibilità di De Pietri e gli impegni nell’Eurockey Cup Under 17 (in fase di svolgimento in Spagna) di Busani, Barbieri e Vecchi, Crudeli ha convocato il secondo portiere Matteo Sassatelli, il giovanissimo esordiente Andrea Stefani e Federico Casali.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Tataranni, Gelmà Paz, Festa, Coy Grau, Franchi, Casali, Stefani, Sassatelli. Allenatore: Crudeli.

Classifica: Scandiano 3, Forte dei Marmi 3, Valdagno 3, Trissino 3, Viareggio 3, Lodi 0, Correggio 0, Bassano 0, Sarzana 0, Follonica 0, Breganze 0, Monza 0, Montebello 0, Sandrigo 0. I risultati delle partite della prima giornata Sandrigo-Monza e Correggio-Follonica sono sub judice.

Le partite della seconda giornata di andata, sabato 5 ottobre: Follonica-Montebello, Lodi-Correggio, Valdagno-Scandiano, Breganze-Sandrigo, Sarzana-Monza, Forte dei Marmi-Bassano, Viareggio-Trissino.

Le partite della terza giornata d’andata. Sabato 12 ottobre: Monza-Viareggio, Bassano-Follonica, Sarzana-Valdagno, Montebello-Lodi, Sandrigo-Scandiano. Domenica 13 ottobre: Trissino-Forte dei Marmi, Correggio-Breganze.