Inizia domenica a Palazzo Ducale, “11 l’Ora d’Autore”: la rassegna culturale delle Fiere d’Ottobre

Inizierà domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 11 nel cortile interno di Palazzo Ducale, “11 l’Ora d’Autore”: la rassegna culturale delle Fiere d’Ottobre organizzata dall’Amministrazione comunale e Gallerie Estensi con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia Romagna, che porterà quattro autori a presentare i loro libri e dialogare con il pubblico presente nella splendida cornice della Delizia Estense.

Protagonista del primo appuntamento, dedicato alle produzioni locali, sarà Paolo Vacondio che, dialogando con Giovanni Pinelli, presenterà il suo “Sediamoci qui. Introduzione alle cure palliative”, di Incontri Editrice.

Paolo Vacondio nasce a Modena il 21 Aprile 1965 e, conseguita la maturità scientifica presso il Liceo Formiggini di Sassuolo, si iscrive alla facoltà di Medicina dell’Università di Modena . Laureatosi nel 1990, intraprende la scuola di specializzazione in Malattie Infettive presso lo stesso Ateneo . In quegli anni svolge il servizio civile presso una casa alloggio per malati di AIDS e avvia una piccola unità di Assistenza domiciliare per malati di AIDS . Parallelamente lavora come medico presso il carcere di Modena, esperienza che viene completata dal conseguimento di un perfezionamento universitario in medicina penitenziaria e dal diploma di specializzazione in criminologia clinica. Consegue poi diverse borse di studio come medico di una unità ospedaliera di home care per malati terminali affetti da SLA e da malattie oncologiche. Segue poi un Training di 4 anni presso l’ISCRA di Modena e diventa Psicoterapeuta. Dal 2007 è dirigente Medico dell’Azienda USL di Modena , dal 2009 è responsabile del programma Hospice e cure palliative e dal 2017 viene nominato come responsabile della Rete Provinciale di Cure Palliative. Ha svolto numerose docenze in ambito di E.C.M. e di Master Universitari.