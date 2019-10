Reggio Emilia: sabato Biofesta in movimento per i gruppi di cammino Uisp

A conclusione della stagione estiva dei gruppi di cammino, Uisp e Ausl hanno organizzato una festa molto speciale per i camminatori, che tutto l’anno si danno appuntamento in oltre 30 presidi sparsi in città e in provincia (qui l’elenco) promossi da Uisp e Ausl a favore del movimento e dei sani stili di vita.

A questo benefico esercito fatto di un migliaio di persone è dedicata la Biofesta “Camminiamo insieme” che si svolgerà Sabato 5 Ottobre a La Collina di Codemondo con un programma tutto in movimento. Il ritrovo è alle 17:00 nel parcheggio della Collina per la visita guidata agli orti e alla cooperativa. Alle 18:15 inizierà il riscaldamento muscolare che precederà la passeggiata all’interno del parco della biodiversità situato all’interno dell’azienda agricola. Alle 19:00 è previsto il rientro dei partecipanti per un aperitivo a buffet con prodotti a km zero in collaborazione con Natura Sì Reggio Emilia. La partecipazione è libera e gratuita con prenotazione entro il 3 Ottobre telefonando alla Uisp (tel.0522 267211).