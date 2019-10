Incidente mortale questa notte a Castelfranco Emilia

Incidente mortale questa notte intorno alle ore 4.30 in via Mavora a Castelfranco Emilia nei pressi di Bottega Nuova: una Mercedes con a bordo tre persone si è schiantata contro un albero. L’urto è stato particolarmente violento. Nel sinistro non sono coinvolti altri autoveicoli.

A perdere la vita un cittadino albanese di residente a Castelfranco che era alla guida. Per lui è stato vano l’intervento in forze del 118. Ferito in maniera grave uno dei passeggeri, nato a Modena, trasportato in elisoccorso al Maggiore di Bologna. Il terzo passeggero, rumeno, è stato invece trasportato al Policlinico con ferite lievi.

Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco.