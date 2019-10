Parchi pubblici, controlli a tappeto sui giochi per bambini

È in corso in questi giorni – a cura di una ditta specializzata – il monitoraggio a tappeto di tutti i giochi presenti nei parchi scandianesi. Una scelta precisa da parte dell’amministrazione comunale per certificare lo stato di ogni gioco secondo parametri precisi.

Le informazioni che ne conseguono verranno inserite in un apposito database a disposizione del comune, compresi i consigli riguardanti gli interventi da fare, che possono essere di manutenzione o sostituzione.

È questa la ragione per cui in questi giorni alcuni giochi per bambini sono delimitati da un nastro.

Si tratta di controlli che il Comune effettua periodicamente a garanzia del buon funzionamento e della sicurezza dei giochi e dei luoghi pubblici, una buona pratica a tutela in particolare dei più piccoli.

A Ventoso, nell’area adiacente a via Pedroni verrà invece rifatto ex novo il parco con un intervento di ampio respiro che comprende la sostituzione dei giochi esistenti e l’aggiunta di nuove attrazioni, la manutenzione del percorso pedonale, la sostituzione della staccionata che separa il parco dalla strada, la ricollocazione di cestini e panchine, la piantumazione di alberi lungo percorso pedonale e sulla collinetta (che verrà rimodulata), secondo le tipologie consigliate dal consorzio fitosanitario, che ha già effettuato un sopralluogo. Infine il parco verrà illuminato interamente a led.