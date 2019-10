Al via i lavori di riqualificazione del parcheggio del polo ospedaliero di Mirandola

Al via i lavori di riqualificazione del parcheggio del polo ospedaliero di...

Prendono il via oggi, martedì 8 ottobre, i lavori di realizzazione della rotonda davanti al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Maria Bianca” di Mirandola. Si tratta del primo intervento previsto dal progetto di riqualificazione del parcheggio a servizio del polo ospedaliero mirandolese, finanziato dal Comune di Mirandola.

A partire da oggi è vietato l’accesso in via Smerieri, fatta eccezione per i mezzi diretti al Pronto Soccorso. Sarà cura del Servizio Tecnico del Comune di Mirandola dare comunicazione di ulteriori eventuali modifiche alla viabilità che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori.

La presenza del cantiere non precluderà in alcun modo la continuità dei servizi ospedalieri, il cui svolgimento è garantito.