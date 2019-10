Gli ebook in biblioteca

Si terrà domani pomeriggio, giovedì 10 ottobre a partire dalle ore 17 in Biblioteca “N. Cionini”, un incontro per esplorare il mondo dei libri digitali.

Cosa sono gli ebook? Con quali strumenti è possibile leggerli? È possibile chiederli in prestito nelle biblioteche? L’evento ha lo scopo di fornire una panoramica sulle diverse tipologie di libri digitali, sui device per la lettura, sulle forme di prestito e consultazione delle risorse digitali in biblioteca.

Tra gli argomenti trattati: leggere in digitale, definizione di ebook, caratteristiche della lettura in ambiente elettronico; i diversi formati, le tipologie di DRM, ADE e ID Adobe, i principali dispositivi di lettura, i programmi e le applicazioni per la lettura digitale. Verrà presentata anche Media Library On Line: una modalità di accesso alle risorse digitali, anche tramite dispositivi mobili. Ai partecipanti è consigliato di portare con sé un tablet o un e-reader.

Per info: Biblioteca Cionini, via Rocca 19 – Sassuolo – Tel. 0536 880813 – biblioteca@comune.sassuolo.mo.it