EsserEuropei, un progetto per i cittadini di oggi e domani del Comune di San Lazzaro

Cosa significa essere cittadini europei? Come ci rapportiamo con l’Europa a livello geografico, politico e giuridico? A queste e a tante altre domande vuole rispondere #EsserEuropei, progetto di promozione della cittadinanza europea è rivolto sia ai cittadini che alle scuole del territorio.

Si tratta di un progetto dell’Informagiovani del Comune di San Lazzaro che ha ricevuto un contributo di 6.600 euro dalla Regione Emilia-Romagna e che coinvolgerà i giovani del territorio con un percorso formativo e una serie di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza.

Le classi quinte dei due istituti superiori di San Lazzaro (Mattei e Majorana) parteciperanno infatti a due incontri con un esperto di storia europea per approfondire i temi della mobilità internazionale e della cittadinanza UE. Dopo di che, 10 studenti per ogni scuola parteciperanno a un percorso extra-scolastico e, affiancati da un formatore ed esperto di montaggio video, realizzeranno video-interviste sul territorio per capire come i temi dell’Europa e della cittadinanza sono percepiti dai cittadini di tutte le età, con un occhio di riguardo al gap intergenerazionale tra i giovani, ormai abituati a pensare a se stessi e al proprio quotidiano in ottica global,e i più anziani che in molti casi non hanno mai oltrepassato i confini della propria nazione e persino regione nel corso della vita.

Gli stesso ragazzi accoglieranno e intervisteranno Barbara Forni, rappresentante del Parlamento UE – Ufficio di Milano durante un incontro pubblico che si terrà il 29 novembre, alle ore 18.00 a Officine San Lab.

Non solo: venerdì 11 ottobre avrà ufficialmente inizio il contest fotografico #essereuropei. I partecipanti dovranno scattare una foto che rappresenti cosa significa essere cittadini europei e inviarla a informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it entro il 3 novembre 2019.

Le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Informagiovani di San Lazzaro con l’hashtag #Essereuropei e selezionate da una commissione. Le 10 più belle saranno stampate e affisse come manifesti sul territorio di San Lazzaro per promuovere l’incontro pubblico del 29 novembre.