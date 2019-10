Incidente in A14: camion perde carico, 8 km di coda in direzione dell’A1. Code anche in A13

Incidente in A14: camion perde carico, 8 km di coda in direzione...

Poco dopo le 7:30 sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Castel San Pietro ed il bivio con il Raccordo di Casalecchio in direzione della A1, è avvenuto un incidente tra due mezzi pesanti, con perdita di carico, all’altezza del chilometro 12,5.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, della direzione 3° Tronco di Bologna.

Al momento si transita su una sola corsia, per il recupero del materiale disperso si registrano 8 km di coda in direzione dell’A1. Per lo stesso incidente, ci sono 6 chilometri di coda anche sulla A13 in direzione di Bologna.