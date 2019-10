Mercoledì in San Pietro Modena presentazione del Progetto ArtBonus adotta una colonna

Il Chiostro delle Colonne dell’Abbazia di San Pietro risale agli anni ’30 del Cinquecento e fu fatto costruire su iniziativa dell’Abate Andrea da Novara e terminato dal celebre abate Pellegrino degli Erri. Si caratterizza per l’uso estensivo dei capitelli d’ordine ionico che studi recenti ritengono riconducibili a modelli del Correggio, artista molto vicino ai Monaci Benedettini.

Proprio per avviare il restauro di questo luogo affascinante ed evocativo che necessita di urgentissimi restauri si lancerà il prossimo 16 ottobre il progetto ARTBONUS ADOTTA UNA COLONNA.

Art Bonus cos’è? Grazie al Decreto Legge n.83/2015 poi convertito in legge n.106/2004 è stata introdotta la cosidetta Art Bonus cioè la possibilità che ogni cittadino, azienda od altro possano effettuare donazioni dirette al restauro di beni culturali e di sostegno a luoghi di cultura ottenendo uno sconto fiscale che consiste in un credito d’imposta parti al 65% dell’erogazione compiuta. E’ la maggiore detrazione presente in campo fiscale.

L’Abbazia dei Padri Benedettini di San Pietro propone così un progetto Art Bonus per attivare il restauro del monumentale Chiostro delle Colonne che si presenta come detto in diffuso stato di grave degrado.

Per questo mercoledì 16 ottobre presso la Sala S.Scolastica in Via San Pietro 1, verrà presentato il progetto e gli obiettivi che puntano al recupero dello spazio in più fasi partendo da uno dei fronti dove partirà a breve un cantiere pilota promosso da EmilBanca e sorvegliato dalla competente Soprintendenza di Bologna.

Ne parleranno Carolina Botti Direttore di Ales spa referente Art Bonus per il Ministero dei Beni e Attività Culturali, Francesca Tomba Funzionaria Archietto della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bologna, Sandra Antoniazzi e Elisa Martinelli rispettivamente dell’Università Roma 2 e dell’Unimore e Daniele Ravaglia Direttore Generale di Emilbanca. Interverrà il sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli e il priore Dom Stefano De Pascalis

Per maggiori informazioni digitate: www.unacolonnapersanpietro.com