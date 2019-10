“Robe da Matti”, a Bologna per un mese psicologia per tutti

La campagna informativa psicologica “Robe da Matti – Psicologia per Tutti” organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale PSICOSFERE, offre informazioni accurate sulla figura e la professionalità dello psicologo/psicoterapeuta, correggere false credenze sulla salute e sulle malattie mentali, e rendere noti tutti gli ambiti di applicazione della Psicologia.

Per tutto il mese di ottobre 2019, 24 Psicologi e Psicoterapeuti aderenti al progetto e presenti sul territorio di Bologna e Provincia metteranno la loro esperienza e le loro conoscenze a disposizione dei cittadini, incontrandoli e dando informazioni sulla Psicologia e sugli Psicologi.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono: far avvicinare le persone alla Psicologia per sfatare pregiudizi sul ruolo dello Psicologo, promuovere una cultura psicologica, far conoscere i vari ambiti di applicazione della psicologia, diffondere un’adeguata cultura del benessere psicologico, sensibilizzare alla prevenzione del disagio psichico, informare sulla professionalità dello psicologo e dello psicoterapeuta nella specificità rispetto ad altre figure professionali, consolidare la figura dello psicologo come punto di riferimento facilmente accessibile e disponibile sul territorio locale.

Questa iniziativa offre alla cittadinanza durante tutto il mese di ottobre, conferenze e seminari distribuiti sul territorio regionale, oltre a colloqui di consulenza gratuiti.

Info: https://www.psicosfere.it/robe-da-matti/