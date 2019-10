Venerdì pomeriggio a Zocca la cerimonia della cittadinanza onoraria al ricercatore Lorenzo Galluzzi

A Zocca si svolge venerdì 11 ottobre, alle ore 17 nella sala consiliare del Comune, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Lorenzo Galluzzi, zocchese nato nel 1980, biologo cellulare che attualmente vive e lavora New York dove ricopre il ruolo di ricercatore in Biologia cellulare al dipartimento di Radiologia oncologica del Weill Cornell medical college e di professore onorario alla facoltà di Medicina dell’Università di Yale a New Haven.

Con questo riconoscimento si intende premiare ed esprimere «tutta la gratitudine – si legge nelle motivazione approvate dal Consiglio comunale – per il prezioso contributo profuso nella ricerca scientifica oncologica e per il suo sentimento di attaccamento ed appartenenza alla nostra comunità zocchese».

Per la sua attività di ricerca, che ha portato alla pubblicazione di oltre 400 articoli scientifici su riviste internazionali, Galluzzi è il più giovane tra i 30 biologi cellulari europei più citati negli ultimi anni, primo degli italiani.

Lorenzo Galluzzi si è diplomato nel 1999 al liceo scientifico di Vignola e si è laureato nel 2004 alla facoltà di Biotecnologie dell’Università di Modena e Reggio Emilia con una tesi sulla quantificazione del dna mitocondriale; insegna anche alla facoltà di Medicina dell’Università Paris Descartes di Parigi ed è professore associato alle scuole dottorali dell’Università di Padova e Ferrara.