Al via la stagione 2019/2020 del Teatro Comunale di Carpi

Saranno i Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach a inaugurare la stagione del Comunale di Carpi domenica 13 ottobre alle ore 17, con l’Orchestra Barocca Zefiro diretta da Alfredo Bernardini, per la rassegna Musica classica… con aperitivo.

Nel 1989 a Mantova gli oboisti Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi con il fagottista Alberto Grazzi fondano Zefiro, un complesso con organico variabile specializzato nel repertorio musicale del Settecento, in cui i fiati hanno un ruolo di primo piano. In questi anni Zefiro è diventata un punto di riferimento in ambito internazionale per il repertorio di musica da camera del Sette e Ottocento con strumenti d’epoca.

A Carpi, l’Orchestra Barocca Zefiro propone integralmente una delle opere più famose e affascinanti di Johann Sebastian Bach, i sei Concerti Brandeburghesi, composti tra il 1717 e il 1723.

