Marketing territoriale, lunedì 14 ottobre a Vignola iniziano gli incontri

Per il secondo anno consecutivo l’Unione Terre di Castelli promuove, nell’ambito del progetto Vivi Scopri Assapora (terredicastelli.eu), un ciclo di workshop dedicati alle imprese e agli operatori del settore, in materia di marketing territoriale e turistico. Quest’anno il format si amplia, aprendosi ad un pubblico anche di stakeholder – associazioni e operatori della promozione turistica – e focalizzandosi sull’importanza della complementarietà delle azioni e dei diversi attori in un’ottica unitaria.

Il corso si terrà lunedì 14 ottobre alle 20,30 presso la biblioteca Auris di Vignola con “Marketing territoriale unitario”, lunedì 21 a Castelvetro con “Accogliere e gestire il visitatore straniero” e lunedì 28 a Roccamalatina di Guiglia sul tema “Inserirsi nei progetti regionali e nazionali del turismo”.

Relatore del prossimo incontro sarà Maurizia Giusti, in arte Syusy Blady di Italia Slow Tour – Turisti per caso, che approfondirà il marketing territoriale e la valorizzazione coordinata di destinazioni e località turistiche come l’Unione Terre di Castelli, cioè caratterizzate da eccellenze enogastronomiche, storiche e paesaggistiche.

Realizzano gli eventi, co-finanziati dalla Regione, le 4 associazioni di categoria in rete: Confcommercio, Confesercenti, Cna e Lapam. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.