Prosegue a Fiorano il servizio ‘Prendimi e portami via’

A Fiorano Modenese prosegue il servizio ‘Prendimi e portami via’, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Culturali e della Biblioteca Comunale Paolo Monelli.

Sono espositori distribuiti in ogni sede pubblica: all’ingresso degli uffici nel Palazzo Astoria, nel foyer del Teatro Astoria, nel Palazzo degli Uffici Tecnici, in Municipio a Villa Pace, a Casa Corsini e nel bookshop del Castello di Spezzano. Vengono periodicamente aggiornati con libri donati da cittadini, che trovano un nuovo circuito per essere ri-letti e sono messi a disposizione di chiunque sia interessato, come chiariscono il cartello ‘Prendimi e portami via’ e le istruzioni affisse a lato dell’espositore: “Scegli un libro, prendilo e portalo a casa. Riportalo se vuoi, oppure portane un altro. I libri si stampano perché siano letti”.