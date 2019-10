Due fungaioli si perdono nell’appennino reggiano, ritrovati dai Carabinieri

Due giovani reggiani un 37enne e una 26enne, sono stati soccorso e rintracciati in località Maccagnina di Collagna, comune di Ventasso, dai Carabinieri della Stazione di Collagna unitamente al personale del Soccorso Alpino attivatisi dopo l’allarme dato dai due ragazzi che, complice la stanchezza, si erano persi. Sono stati recuperati in buone condizioni di salute senza fortunatamente alcuna conseguenza.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri di Collagna i due usciti alle 8 di questa mattina per una passeggiata alla ricerca di funghi dopo quasi sei ore di cammino perdevano l’orientamento. Provati per la stanchezza non riuscendo a trovare il sentiero che li avrebbe dovuti portare alla loro macchina, alle ore 13.30 hanno lanciato l’allarme al 112 dei Carabinieri che ha fatto convergere sul posto i Carabinieri della stazione di Collagna accorsi unitamente al personale del Soccorso Alpino.

Grazie alle coordinate fornite ai carabinieri di Collagna dai due, i diretti interessati venivano rintracciati e recuperati in località Maccagnina dove venivano trovati in buone condizioni di salute tanto da non rendersi necessario l’intervento medico.