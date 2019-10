Aggiornamento rispetto alla situazione del ponte sul Reno sulla SP3 Trasversale di Pianura

Nei giorni scorsi numerosi cittadini hanno richiesto informazioni sulla situazione relativa al ponte sul fiume Reno sulla SP3 “Trasversale di Pianura” al confine tra i comuni di Argelato e Sala Bolognese dove, dal 28 settembre, è stato istituito senso unico alternato regolato da semaforo.

La Città metropolitana precisa innanzitutto che non è in corso alcun cantiere. L’istituzione del senso unico è stata assunta in via precauzionale per ridurre i carichi sulla struttura e per permettere sopralluoghi, verifiche e indagini tecniche che sono in corso di ultimazione in questi giorni da parte dei tecnici di Palazzo Malvezzi anche con l’ausilio di professionisti esperti.

Non esistono pericoli per la stabilità del ponte. Per questo nei prossimi giorni si prevede di tornare alla circolazione a due sensi con restringimento della carreggiata a 3 metri per lato, in modo da non caricare le parti esterne dell’implacato del ponte, limite di velocità a 30 km orari e divieto di transito ai mezzi più pesanti (limite di 33 tonnellate).

Una volta completate le verifiche sarà possibile valutare la necessità di alcuni lavori di manutenzione sulla struttura, da effettuare nei prossimi mesi, al fine di garantire la piena funzionalità del ponte.