Al Duse il “Blind Date”: Concerto al Buio del maestro Cesare Picco

Arriva a Bologna la tournée 2019/2020 del “Blind Date”, il Concerto al buio ideato nel 2009 dal pianista e compositore Cesare Picco e promosso da CBM Italia Onlus nei principali teatri italiani. L’appuntamento è per mercoledì 16 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Duse. Un concerto straordinario, unico nel suo genere, un’esperienza sensoriale di grande impatto emotivo, che scavalca i confini della musica per immergere il pubblico in una realtà sconosciuta ai più: il buio che non lascia spazi, spaventa e angoscia, impedendo di vivere in maniera libera e spensierata, come accade a tutti coloro che hanno il dono della vista. Il concerto inizia infatti in penombra: poco alla volta ogni fonte di luce si spegne, in sala si raggiunge l’oscurità più assoluta per circa mezz’ora, infine la luce riappare come segno di ritorno alla vita. Nell’alternanza luce-buio-luce, il Concerto ben interpreta il ritorno alla speranza che vivono le persone cieche aiutate ogni anno da CBM nei Paesi del Sud del mondo. Milioni di persone che, grazie a una semplice operazione chirurgica o a un lavoro di prevenzione, tornano a vedere e ad avere un futuro e che saranno beneficiarie della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Fermiamo la cecità. Insieme è possibile”. “Nei Paesi del Sud del mondo essere ciechi significa rischiare di morire ogni giorno a causa di incidenti, maltrattamenti e abusi. Ma la cecità si può prevenire e curare, con interventi tempestivi e mirati. Ecco perché il nostro lavoro sul campo non si ferma, così come non si ferma l’attività di sensibilizzazione in Italia. Per il terzo anno consecutivo riparte da Milano la tournée del Blind Date che ci vedrà presenti in diversi teatri italiani, raggiungendo così un pubblico sempre maggiore e attento” ha dichiarato Massimo Maggio, Direttore di CBM Italia Onlus. Il Tour – Dopo Milano (6 ottobre), il “Blind Date” arriva a Bologna (16 ottobre) per poi proseguire a Verona (28 ottobre), Ferrara (23 novembre), Torino (27 novembre) e ancora nel 2020 a Monza, Napoli e Roma. Il concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria al link https://www.cbmitalia.org/blind-date/tour/. Consigliata la donazione a favore dei progetti di CBM nei Paesi del Sud del mondo.

***

– “Fermiamo la cecità. Insieme è possibile” è la nuova campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che ha l’obiettivo di salvare dalla cecità 1.6 milioni di bambini, donne e uomini che vivono in 12 paesi di Africa, Asia e America Latina attraverso 26 progetti di prevenzione e cura. Screening visivi nelle scuole e nei villaggi, visite oculistiche, operazioni chirurgiche, percorsi di riabilitazione, allestimento di cliniche mobili oftalmiche, distribuzione di antibiotici, costruzione di pozzi, attività di formazione professionale di medici e operatori e sensibilizzazione le attività previste dai progetti.è la più grande organizzazione umanitaria internazionale impegnata da oltre cento anni nella cura e prevenzione della cecità e disabilità evitabile nei Paesi del Sud del mondo. Dal 1989 è partner dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro la cecità prevenibile e la sordità. Lo scorso anno CBM ha raggiunto oltre 60 milioni di persone attraverso 525 progetti in 55 Paesi di tutto il mondo. Info: Info: www.cbmitalia.orgpianista e compositore di fama internazionale. La sua musica unisce elementi della musica classica con quelli del jazz e della musica contemporanea. Nel 2009 ha creato il “Blind Date – Concerto al Buio” e da qui è nata la collaborazione con CBM che ad oggi ha portato questa performance nelle principali città italiane, tra cui Milano, Padova, Roma, Napoli, Palermo e Bari. Cesare ha visitato sul campo i progetti oculistici di CBM.